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Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch im Miesheimer Weg

Düren (ots)

Am Freitag (20.03.2026) wurde in eine Wohnung in dem Hochhaus am Miesheimer Weg 3 eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr waren die Bewohner des angegangenen Apartments nicht zuhause. Diese Zeit nutzen Einbrecher, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Eine verschlossene Tür in der Wohnung wurde augenscheinlich aufgetreten, Schränke und Schubladen auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt. Der oder die Täter entwendeten eine hohe vierstellige Summe Bargeld sowie Schmuck.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um das betroffene Objekt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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