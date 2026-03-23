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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag (21.03.2026) in Großhau verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Gegen 16:50 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Hürtgenwald die B399 aus Richtung Kleinhau kommend in Richtung Großhau. Zum Abbiegen in die Straße "Auf dem Hau" hatte er seine Fahrt deutlich verlangsamt. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Merzenich, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Durch die Kollision schleuderte der Pkw des 73-Jährigen auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr und kam letztlich auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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