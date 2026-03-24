Polizei Düren

POL-DN: Viehdiebstahl in Schophoven - Schafe haben seit dem Wochenende "keinen Bock" mehr

Inden (ots)

Unbekannte Täter stahlen am vergangenen Wochenende einen Schafbock von einer Weide zwischen Viehöven und Schophoven. Das zur Zucht eingesetzte Tier hat einen Wert von ca. 1.000 Euro.

Die Täter nutzten die Zeit zwischen Samstag (21.03.2026) 19:00 Uhr und Sonntag (22.03.2026) 10:00 Uhr, um den Schafbock von einer eingehegten Weide zu entwenden. Das Tier wurde von der 54-jährigen Besitzerin aus Niederzier zur Zucht eingesetzt und verfügt über eine Ohrmarke. Der Schafbock wiegt ca. 200kg, so dass davon auszugehen ist, dass er mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Dazu müssen die Täter über entsprechende Sachkenntnis verfügen, wie man mit einem solchen Tier umgeht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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