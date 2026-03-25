Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Unfall ohne Fahrer

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Aldenhoven (ots)

In der Böschung neben der L11 entdeckte ein Zeuge in der Nacht zu heute (25.03.2026) ein offenbar verunfalltes Fahrzeug, das auf dem Dach lag. Ein Fahrzeugführer war nicht in Sicht.

Gegen 00:20 Uhr meldete der Zeuge den verunfallten Wagen auf der L11 kurz vor Niedermerz. Hinter dem in einer Böschung liegenden Pkw erstreckte sich ein großes Splitterfeld, das Auto war noch warm. Nachdem die hinzugerufenen Beamten im Umfeld des Fahrzeugs keine verletzte Person entdecken konnten, forderten sie einen Hubschrauber an und begannen parallel mit Ermittlungen an der Halteranschrift.

Mit Hilfe des Hubschraubers konnte wenig später eine verletzte Person auf dem Sportplatz in Niedermerz angetroffen werden. Der Mann gab an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben und sich beim Fußball verletzt zu haben. An dem Unfall sei er nicht beteiligt. Die Ermittlungen an der Halteranschrift deuteten jedoch auf den 31-Jährigen aus Aldenhoven als Fahrer hin. Zudem hatte er durch den Drogenkonsum und eine fehlende Fahrerlaubnis ein Motiv, um sich unerlaubt vom Unfallort zu entfernen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 31-Jährige die L11 in Richtung Aldenhoven befuhr und dann aus ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen geriet und verunfallte. Er verletzte sich und entfernte sich von der Unfallstelle.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann zu stationärer Behandlung ins Krankenhaus. Dort wurden ihm auch Blutproben entnommen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

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