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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) kam es im Kreuzungsbereich Schoellerstraße / B56 / B56n zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die B56n aus Merzenich kommend in Fahrtrichtung Düren. Sie beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Düren abzubiegen. Dazu nutzte sie die linke Abbiegespur. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Pkw die Geradeausspur der B56 von Birkesdorf kommend in Fahrtrichtung Merzenich.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete die 59-Jährige die Rotlicht zeigende Ampel, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau aus Düren leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 31-Jährige blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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