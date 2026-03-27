Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindertagesstätte - die Polizei sucht Zeugen

Langerwehe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26.03.2026) geriet eine Kindertagesstätte im Pochmühlenweg in das Visier von Einbrechern.

Gegen 03:40 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis von einer Alarmauslösung am Containerkomplex der Kindertagesstätte. Vor Ort stellten die Beamten der Polizei Düren fest, dass sich mindestens ein Unbekannter gewaltsam Zugang zum Container verschafft hat. Innen wurden Schränke auf der Suche nach Diebesgut geöffnet und durchwühlt. Der oder die Tatverdächtigen flüchteten zwischenzeitlich unerkannt.

Die Kita-Leiterin wurde noch in der Nacht kontaktiert. Diese bestätige, dass der Alarm um 03:36 Uhr ausgelöst wurde. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Pochmühlenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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