Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei lädt zum Pedelec-Training ein - 2604053

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Langenfeld (ots)

Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Start in die Fahrradsaison bietet Verkehrsexperte und Polizeihauptkommissar Matthias Buff ein weiteres Pedelec-Training in Langenfeld an.

Wann? Am Dienstag, 28. April 2026, von 14 bis 17 Uhr

Wo? Am Wiescheider Treff (Alt Wiescheid 20a) in Langenfeld

Während des ungefähr dreistündigen Kurses bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur praktische Tipps zur richtigen Einstellung ihrer Räder, sondern trainieren auch Gefahrensituationen auf einem Übungsparcours. Unser Experte der Verkehrsunfallprävention vermittelt theoretisches Wissen zu Unfallursachen und weiteren Sicherheitsaspekten, wie "Sicherheit durch Sichtbarkeit" oder zum Tragen eines Fahrradhelms.

Ziel des Trainings ist es, dass insbesondere Seniorinnen und Senioren das richtige Handling mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern lernen. Viele Radfahrerinnen und -fahrer unterschätzen die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten der Räder, insbesondere Menschen, die schon lange nicht mehr Rad gefahren sind oder in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind.

Die Polizei lädt deshalb interessierte Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer zu dem Training ein. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre eigenen Pedelecs und einen Helm mitzubringen. Es stehen Toiletten zur Verfügung und es werden kleine Pausen gemacht. Anmeldungen mit Angabe der Telefonnummer bitte an: Matthias.Buff@polizei.nrw.de

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