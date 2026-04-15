Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Trickdiebstahl: Polizei warnt vor Betrügerinnen und Betrügern - 2604055

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Wülfrath (ots)

Am Mittwoch, 15. April 2026, versuchten in Wülfrath Betrügerinnen und Betrüger einem 75-Jährigen unter einem Vorwand die Goldkette zu stehlen. Der Senior bemerkte den Versuch, so dass die Tat scheiterte. Die Täterinnen und Täter flohen unerkannt, die Polizei ermittelt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12 Uhr war ein 75-Jähriger zu Fuß auf einem Weg nahe der Einmündung Karlshauser Weg / Meiersberger Straße unterwegs, als ein schwarzer VW Golf neben ihm hielt. Der Beifahrer verließ das Auto und fragte den Senior nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Nachdem dieser bereitwillig Auskunft gegeben hatte, umarmte der Mann ihn und legte ihm - angeblich aus Dankbarkeit - eine goldene Halskette um.

Der Senior reagierte folgerichtig und hielt seine eigene echte Goldkette, die er um den Hals trug, fest, um sie vor einem Diebstahl zu schützen.

Der Mann forderte zunächst die Rückgabe der Kette, stieg dann jedoch unvermittelt zurück in das Auto und der VW Golf, mit einer Städtekennung für die Stadt Essen (E), entfernte sich in Richtung Mettmann.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Trickdiebinnen und -diebe im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 50 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - korpulente Statur - schwarze Haare - Vollbart - südosteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem blau-weiß gestreiften Hemd und einer beigen Hose

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den flüchtigen Diebinnen und Dieben machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

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