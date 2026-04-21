POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in den R-Quadraten - PM Nr.1
Mannheim (ots)
Derzeit kommt es zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in einem Gebäudekomplex der Mannheimer R-Quadraten. Näheres Infos sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
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