POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in den R-Quadraten - PM Nr.1

Mannheim/BAB 6 (ots) - Aufgrund eines geplatzten Reifens kam es am frühen Sonntagmorgen auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ein 24-jähriger Mann war kurz nach 4 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Plötzlich platzte ein Reifen am Fahrzeug, wodurch es sich nicht mehr steuern ...

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