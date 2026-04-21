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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rangierbegleiter bei Verkehrsunfall an Bahnübergang verletzt

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 07:00 Uhr kam es im Hafengebiet Mannheim im Bereich der Rotterdamer Straße zu einem Verkehrsunfall an einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang, bei dem ein Rangierbegleiter leicht verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Rangierbegleiter sicherte den Bahnübergang in der Rotterdamer Straße mittels Handzeichen, um einer querenden Rangierlok die Durchfahrt zu ermöglichen. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer eines BMW näherte sich dem Bahnübergang und signalisierte durch Gesten keine Zeit zu haben und die Absicht, den Übergang unverzüglich passieren zu wollen. Ungeachtet der deutlich sichtbaren Handzeichen des Rangierbegleiters überquerte er den Bahnübergang, wobei er mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs den ausgestreckten Arm des 37-Jährigen touchierte. Infolge der Kollision stürzte der Rangierbegleiter zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt.

Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er noch im Nahbereich der Unfallstelle angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Sein Auto wies hierbei keine durch den Unfall verursachten Beschädigungen auf.

Ob zum Zeitpunkt des Überquerens des Bahnübergangs durch den BMW-Fahrer auch die Gefahr für eine Kollision mit einer Rangierlok bestand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Verkehrsdienst Mannheim unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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