Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in den R-Quadraten, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6259262) geriet in den frühen Morgenstunden, um kurz nach 4:00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache ein Wohn- und Geschäftshaus im Mannheimer R-Quadrat in Brand.

Nachdem von Zeugen unmittelbar nach Brandausbruch Personen beobachtet wurden, die vom Brandobjekt wegrannten, führte eine unmittelbar eingeleitete, umfangreiche Fahndung nicht zur Identifizierung der Flüchtenden.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt.

Die Schadenshöhe und das Schadensausmaß können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung am Brandort übernommen.

Die Ermittlungen zum Brand führt das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Personen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich des R-Quadrats verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder Angaben zur Entstehung des Brandes mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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