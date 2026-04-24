PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in den Straßen Im Flothfeld und Kiebitzweg Transporter aufgebrochen. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (23.04.26) und 6.55 Uhr am Freitag (24.04.26) liegen die Tatzeiten. In den drei Fällen entwendeten die Täter Werkzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 13:55

    POL-COE: Dülmen/ Vermisster Senior

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung einen 78-jährigen Mann, der seit Donnerstag (23.04.26) als Vermisst gilt. Er wohnt in einer Dülmener Senioreneinrichtung, die er gegen 9.30 Uhr verlassen hat. Die bisherigen Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und verstärkt eingesetzten Polizisten verliefen ohne Ergebnis. Eine hilflose Lage ist mittlerweile nicht mehr auszuschließen. Der Mann ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 13:47

    POL-COE: Coesfeld, Lette, Beikel/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Donnerstag (23.04.26) einem Auto in der Letteraner Bauerschaft Beikel ausgewichen und gestürzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr der Coesfelder einen Wirtschaftsweg in Richtung Lette. Nach dem Abbiegen kam ihm ein Auto entgegen, das mittig auf der Fahrbahn fuhr. Zur Verhinderung einer Kollision wich der 17-Jährige aus und bremste, worauf er stürzte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren