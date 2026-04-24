POL-COE: Havixbeck/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Donnerstag (23.04.26) einem Auto in der Letteraner Bauerschaft Beikel ausgewichen und gestürzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr der Coesfelder einen Wirtschaftsweg in Richtung Lette. Nach dem Abbiegen kam ihm ein Auto entgegen, das mittig auf der Fahrbahn fuhr. Zur Verhinderung einer Kollision wich der 17-Jährige aus und bremste, worauf er stürzte. Der ...

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