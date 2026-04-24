POL-COE: Havixbeck/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in den Straßen Im Flothfeld und Kiebitzweg Transporter aufgebrochen. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (23.04.26) und 6.55 Uhr am Freitag (24.04.26) liegen die Tatzeiten. In den drei Fällen entwendeten die Täter Werkzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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