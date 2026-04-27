Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/ Alkoholisiert Fahrrad gefahren

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Sonntag (26.04.26) einen alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt. Gegen 00.35 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung an der B58 der 22-Jährige aufgrund starker Schlangenlinien auf. Der Mann aus Münster hatte unter anderem Gleichgewichtsstörungen, sprach undeutlich und verhielt sich distanzlos. Einen freiwilligen Atemalkoholvortest verweigerte er. Der Münsteraner musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

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