Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Appelhülsener Straße

Unfall zwischen zwei Radfahrern

Coesfeld (ots)

Eine 28-jährige Radfahrerin aus Senden und ein 24-jähriger Radfahrer ebenfalls aus Senden kollidierten am 24.04.2026, gegen 12.40 Uhr, in einem Kurvenbereich des Gehweges auf der Appelhülsener Straße in Senden. Beide Unfallbeteiligten waren nicht berechtigt den Gehweg an dieser Stelle zu befahren. Bei dem Unfall verletzte sich der 24-Jährige und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Einen Schutzhelm trugen beide Radfahrer nicht.

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