POL-COE: Olfen, Vinnum, K2
Motorradfahrer und Auto kollidieren
Coesfeld (ots)
Am 24.04.2026 kam es, gegen 13.40 Uhr, in Olfen Vinnum auf der K2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen Autofahrer aus Waltrop und einem 64-jährigen Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel.
Der Waltroper übersah im Rahmen eines Wendemanövers den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser verletzte sich leicht und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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