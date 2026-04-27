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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, K2
Motorradfahrer und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Am 24.04.2026 kam es, gegen 13.40 Uhr, in Olfen Vinnum auf der K2 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 71-jährigen Autofahrer aus Waltrop und einem 64-jährigen Motorradfahrer aus Castrop-Rauxel.

Der Waltroper übersah im Rahmen eines Wendemanövers den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser verletzte sich leicht und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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