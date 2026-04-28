Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Drei Anzeigen für Dülmener

Coesfeld (ots)

Drei Anzeigen gab es am Montag (27.04.26) für einen 60-jährigen Dülmener. Gegen 19.25 Uhr schlug er an der Borkener Straße zunächst einem 59-jährigen Dülmener mit der Faust gegen den Kopf. Er hatte ihn dazu aufgefordert, abwertende Äußerungen gegenüber einer Bevölkerungsgruppe zu unterlassen. Daraufhin flüchtete der 60-Jährige mit einem Fahrrad in Richtung Lüdinghauser Straße.

Dort leistete er Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen, indem er Anweisungen nicht folgte und sich körperlich sperrte. Daraufhin brachten die Polizisten den Mann zu Boden, um die Maßnahmen durchzusetzen. Auch dann kooperierte der Dülmener nicht. Er riss seine Arme los und versuchte, die Polizisten wegzustoßen. Um das zu unterbinden, legten diese ihm Handfesseln an. Der Dülmener gab an verletzt zu sein, worauf die Beamten einen Rettungswagen riefen. Auf dem Weg dorthin verhielt er sich weiterhin nicht kooperativ und ließ sich absichtlich fallen.

Eine Fahrt in ein Krankenhaus war nicht nötig, sodass es für den Mann zur Wache ging, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam musste. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 2,06 Promille positiv. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die Polizisten schrieben Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr, da der Dülmener alkoholisiert Fahrrad gefahren war.

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