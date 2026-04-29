Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bredenbeck/ Älteres Paar als Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 24. April in der Sendener Bauerschaft Bredenbeck sucht die Polizei ein älteres Paar als Zeugen. Gegen 18.40 Uhr war ein 14-jähriger Sendener auf seinem Fahrrad von der Dorfbauerschaft zur Osthofstraße in Richtung Albachten auf einer Fahrradstraße unterwegs. Im Bereich eines Modelflugplatzes drängte ein Auto mit Anhänger den Jugendlichen ab, sodass er stürzte. Der Fahrer half dem verletzten 14-Jährigen nicht und fuhr weiter. Zur Unfallzeit befand sich ein älteres Paar an der Unfallstelle. Die Polizei in Lüdinghausen bittet dieses, sich unter 02591-793711 zu melden.

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