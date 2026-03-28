POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - Zwischen dem 26.03.2026, 18:30 Uhr und 27.03.2026, 08:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür eines Blumengeschäftes an der Heggerstraße gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der ...

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