Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus
Ennepetal (ots)
Zwischen dem 20.03.2026, 10:30 Uhr und 27.03.2026, 14:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter ein Fenster eines Bungalows an der Büttenberger Straße aufzuhebeln. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
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