Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Herrenstraße/Kind angefahren - Fahrerin von grüngelbem Peugeot 308 gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 9-jähriges Mädchen war am Mittwoch (22.04.) gegen 07:45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Herrenstraße in Richtung Edith-Stein-Schule unterwegs. Das Fahrrad schob sie dabei neben sich. In Höhe des Parkplatzes einer Bäckerei parkte ein Pkw rückwärts aus und streifte das Kind, welches zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrerin sowie eine weitere Frau erkundigte sich zwar nach dem Gesundheitszustand des Mädchens, das ist jedoch bei einem Kind nicht ausreichend. Erziehungsberechtige oder die Polizei informierte die Autofahrerin nicht, ehe sie ihre Fahrt fortsetzte.

Die Polizei sucht daher nun nach der bislang unbekannten Unfallbeteiligten. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen Peugeot 308 in einer auffälligen, grüngelben Farbe mit Coesfelder Kennzeichen. Eine der Frauen wird wie folgt beschrieben:

-ca. 45 Jahre bis 55 Jahre alt -ca. 170cm groß -kräftige Statur -schulterlange, blonde, lockige Haare

Unklar ist bislang, ob es sich bei der beschriebenen Person um die Autofahrerin oder eine Zeugin handelt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 02591-793711 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

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