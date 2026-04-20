Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Grumme - Ehepaar rettet sich rechtzeitig ins Freie

Bochum (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Marthastraße, unweit des Stadtparks, ist es gegen 12:50 Uhr zu einem Küchenbrand gekommen. Ein Nachbar hatte Rauch aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert.

Die beiden Bewohner*innen der betroffenen Wohnung, ein Ehepaar, reagierten geistesgegenwärtig und konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit bringen. Beide blieben unverletzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Küche bereits in Flammen. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde schnell gelöscht, sodass größere Schäden am Gebäude verhindert werden konnten. Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude gründlich entraucht. Mithilfe eines Hochleistungslüfters befreite die Feuerwehr sowohl den Treppenraum als auch die Wohnung vom Brandrauch. Dennoch ist die betroffene Wohnung aktuell nicht bewohnbar. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr aus den Bereichen Innenstadt und Wattenscheid war auch die ehrenamtliche Löscheinheit Bochum Mitte im Einsatz. Die Stadtwerke schalteten die Wohnung vorsorglich stromlos. Der Einsatz endete für 38 Einsatzkräfte gegen 14:00 Uhr.

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