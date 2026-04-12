Feuerwehr Bochum

FW-BO: Einsatzreicher Samstag mit mehreren Schadenslagen in Bochum

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Bochum (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026, wurde die Feuerwehr Bochum zu einer Vielzahl von Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Insgesamt wurden an diesem Tag sechs Brandeinsätze sowie zwölf technische Hilfeleistungen abgearbeitet. Nachfolgend die drei größten Einsatzlagen im Überblick:

Größerer Stromausfall im Bochumer Osten: Gegen 08:00 Uhr kam es in den Stadtteilen Werne und Langendreer zu einem Stromausfall. Ursache war ein Bruch eines Erdkabels im Bereich Salzstraße / Hohlstraße. Durch das Ereignis wurden auf einer Fläche von rund 2m² Gehwegplatten angehoben. Die Feuerwehr Bochum sperrte den betroffenen Bereich weiträumig ab und führte gemeinsam mit den Stadtwerken umfangreiche Messungen durch. Als kritische Infrastruktur war auch das Krankenhaus KK3 von der Stromunterbrechung betroffen. Die Einrichtung schaltete automatisch auf die vorhandene Notstromversorgung um, sodass zu keinem Zeitpunkt Einschränkungen in der Patientenversorgung oder -behandlung entstanden. Der Stromausfall dauerte von 08:00 Uhr bis etwa 08:45 Uhr an. Nach Herstellung der Sicherheit wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben.

Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Bochum-Hordel - Ernestinestraße: Um 20:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand mit akuter Gefahr für Personen in die Ernestinestraße alarmiert. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte es in einer Küche einer Wohnung im Erdgeschoss. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Person noch in der Brandwohnung, eine weitere Person machte aus dem 1. Obergeschoss auf sich aufmerksam. Zudem war der Treppenraum des Gebäudes bereits verraucht. Unverzüglich wurden die Menschenrettung im Erdgeschoss sowie die Rettung der Person im 1. OG über die Drehleiter eingeleitet. Beide Personen konnten schnell aus dem Gebäude gerettet werden. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Die Person aus der Brandwohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde einem Bochumer Krankenhaus zugeführt. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz. Anschließend wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüftung entraucht. Die betroffene Wohnung wurde durch die Stadtwerke stromlos geschaltet. Der Einsatz war nach rund 1,5 Stunden beendet. Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid, der Führungsdienst der Feuerwache Werne, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Weiterer Wohnungsbrand in Bochum-Hordel - Am Lakenbruch: Nur etwa eine Stunde später, gegen 21:30 Uhr, erfolgte die nächste Alarmierung mit dem Einsatzstichwort "Wohnungsbrand - akute Gefahr für Personen" in die Straße Am Lakenbruch, ebenfalls im Stadtteil Hordel. Bei Ankunft stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest. Ursache war ein Brand auf einer Loggia, ausgelöst durch einen Grill. Die Flammen hatten sich auf eine Zwischenwand sowie den Spitzboden ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung kamen zwei Trupps unter Atemschutz sowie ein C‑Rohr zum Einsatz. Für die Löschmaßnahmen mussten große Teile der Trockenbauverkleidung geöffnet werden. Die Drehleiter wurde zur Kontrolle des Dachbereichs in Stellung gebracht. Drei Personen aus der betroffenen Wohnung wurden vom Rettungsdienst untersucht. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus transportiert. Das Gebäude wurde abschließend mittels Überdrucklüfter entraucht. Im Einsatz waren Einheiten aller Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Löscheinheit Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr. Nach etwa 1,5 Stunden war auch dieser Einsatz beendet.

Weitere Einsätze im Stadtgebiet

Zusätzlich zu den genannten größeren Lagen wurde die Feuerwehr Bochum am Samstag zu insgesamt:

- vier weiteren Brandeinsätzen sowie - elf technischen Hilfeleistungen

alarmiert. Die Berufsfeuerwehr wurde hierbei durch die Löscheinheiten Dahlhausen, Linden und Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Zudem war die Verpflegungseinheit des DRK zur Versorgung der Einsatzkräfte im Einsatz.

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