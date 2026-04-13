Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Menschen bei Ladendiebstahl verletzt - Tatverdächtiger ermittelt (Nachtragsmeldung)

Recklinghausen (ots)

Gut zwei Wochen nach einem Ladendiebstahl in der Bottroper Innenstadt, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Wie sich herausstellte, sitzt der Mann mittlerweile (wegen eines anderen Delikts) in Haft.

Der 33-Jährige soll am 25. März in einer Parfümerie mehrere hochwertige Parfums eingesteckt haben. Bei seinem Fluchtversuch wurden insgesamt fünf Menschen leicht verletzt.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6243954

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell