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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Menschen bei Ladendiebstahl verletzt - Tatverdächtiger ermittelt (Nachtragsmeldung)

Recklinghausen (ots)

Gut zwei Wochen nach einem Ladendiebstahl in der Bottroper Innenstadt, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden, konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Wie sich herausstellte, sitzt der Mann mittlerweile (wegen eines anderen Delikts) in Haft.

Der 33-Jährige soll am 25. März in einer Parfümerie mehrere hochwertige Parfums eingesteckt haben. Bei seinem Fluchtversuch wurden insgesamt fünf Menschen leicht verletzt.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6243954

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Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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