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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Wattenscheid am Mittwochabend

FW-BO: Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Wattenscheid am Mittwochabend
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Bochum (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:31 Uhr kam es auf der Berliner Straße in Wattenscheid stadtauswärts, kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Burgstraße, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge seitlich ineinander.

Insgesamt wurden drei Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Fahrer war nach dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht mehr selbstständig verlassen. Zur Befreiung setzte die Feuerwehr technisches Rettungsgerät ein.

Zwei der betroffenen Personen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden, die dritte Person verblieb an der Einsatzstelle.

Um 19:43 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwache Wattenscheid sowie die Löscheinheit Wattenscheid-Mitte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Dominic Evens-Iven
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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