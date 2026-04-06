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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der A40 - Rettungswagen der Feuerwehr beteiligt

FW-BO: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der A40 - Rettungswagen der Feuerwehr beteiligt
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Bochum (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Bochum gegen 13:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A40 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Im Bereich der Anschlussstelle Hamme waren insgesamt vier Fahrzeuge kollidiert. Aufgrund der ersten Notrufe, die einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer unklaren Anzahl von betroffenen Personen meldeten, entsandte die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften.

Vor Ort stellte sich heraus, dass glücklicherweise keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Unter den beteiligten Fahrzeugen befand sich ein Rettungswagen (RTW) der Feuerwehr Bochum, der zum Unfallzeitpunkt eine Patientin im Rahmen eines Krankentransportes (ohne Sondersignal) beförderte.

Insgesamt sichtete der anwesende Notarzt elf beteiligte Personen. Davon wurden sieben Personen, unter ihnen eine Mutter mit ihren drei Kindern, als leicht verletzt eingestuft. Zur weiteren Behandlung wurden fünf Personen in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Die Besatzung des Rettungswagens blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, das Fahrzeug selbst war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt waren ca. 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Wachen Werne, Innenstadt und Wattenscheid) sowie die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es auf der A40 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 1,5 Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Hilal El Gaich
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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