POL-COE: Coesfeld, Alice-Salomon-Weg/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Alice-Salomon-Weg einen braunen Ford KA aufgebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (01.05.26) und 3.30 Uhr am Samstag (02.05.26) hebelten die Täter die Fensterscheibe der Fahrertür auf, woraufhin diese zersprang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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