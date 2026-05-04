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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Alice-Salomon-Weg/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Alice-Salomon-Weg einen braunen Ford KA aufgebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (01.05.26) und 3.30 Uhr am Samstag (02.05.26) hebelten die Täter die Fensterscheibe der Fahrertür auf, woraufhin diese zersprang. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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