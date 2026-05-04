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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B525/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag (01.05.26) einen beteiligten Motorradfahrer. Gegen 12.35 Uhr befuhren dieser und ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Münster versetzt hintereinander die B525 in Fahrtrichtung Coesfeld. An der Kreuzung zur L581 bog der vordere unbekannte Beteiligte nach rechts auf die L581 ab.

Der dahinter befindliche Münsteraner musste stark abbremsen und stürzte. Er erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der andere Beteiligte hielt kurz nach dem Unfall an, fuhr dann aber weiter. Der Unbekannte saß laut Zeugen auf einer Honda CBR. Das Motorrad hat eine sogenannte Replica Lackierung von "Repsol". Auffällig waren die orangenen Farben. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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