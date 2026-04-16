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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall in Teterow: 15-jähriger Radfahrer leichtverletzt

Teterow (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde Donnerstagmorgen in Teterow ein 15-jähriger Radfahrer leichtverletzt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 07:25 Uhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Geländewagens von einem Grundstück auf die Niels-Stensen-Straße aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem querenden Radfahrer, der auf einem kombinierten Geh- und Radweg fuhr. In der Folge stürzte der 15-Jährige mit seinem Rad und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Teterow gebracht.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Gegen den Fahrer des Geländewagens wurde eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 2.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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