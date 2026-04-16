Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung: 14-jähriges Mädchen aus Nienhagen wohlbehalten aufgefunden

Teterow/Lalendorf (ots)

Die seit Montag, dem 13.04.2026, öffentlich gesuchte 14-Jährige aus Nienhagen in der Gemeinde Lalendorf konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben. Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Bilder der Betroffenen zu löschen.

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