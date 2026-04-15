Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Unfälle mit Verletzten auf der B321

Schwerin (ots)

Am Morgen haben sich in Schwerin auf der B321 gleich zwei Unfälle ereignet, bei dem ein Kind leichtverletzt wurde und ein Radfahrer schwer.

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist heute Morgen ein 8-jähriges Mädchen über eine Fußgängerampel in der Pampower Straße (B321) gegangen, als es von einem in Richtung Pampow fahrenden Auto erfasst wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 07.00 Uhr auf Höhe der Hugo Pfohe Kreuzung. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 29-jährige Fahrerin des Ford blieb unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge sei das Kind offenbar über die rot anzeigende Fußgängerampel gegangen.

Nur wenig später kam es auf der B321 in Zippendorf zu einem weiteren Verkehrsunfall. Beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Crivitzer Chaussee kollidierte gegen 07.45 Uhr ein Pkw mit einem kreuzenden Radfahrer. Durch den Aufprall verletzte sich der 37-jährige Radfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er wurde ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die 47-jährige Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Am Seat und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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