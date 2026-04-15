POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 14-jähriges Mädchen aus Niendorf bei Lalendorf vermisst
Teterow/Lalendorf (ots)
Seit Montag, dem 13.04.2026, wird ein 14-jähriges Mädchen aus Nienhagen in der Gemeinde Lalendorf vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.
Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=219301&processor=processor.sa.pressemitteilung
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996/15 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
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