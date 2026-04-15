Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 14-jähriges Mädchen aus Niendorf bei Lalendorf vermisst

Teterow/Lalendorf (ots)

Seit Montag, dem 13.04.2026, wird ein 14-jähriges Mädchen aus Nienhagen in der Gemeinde Lalendorf vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen bislang nicht zum Antreffen der Person geführt haben, wird nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Ein Foto sowie die Personenbeschreibung der Vermissten können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=219301&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Teterow unter der Telefonnummer 03996/15 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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