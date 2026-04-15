Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Einbrüche in Gewerbeobjekte in Selmsdorf - Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls

Selmsdorf (LK NWM) (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht vom 13. zum 14. April 2026 im Selmdorfer Ortsteil Lauen in zwei gewerblich genutzte Objekte eingebrochen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Dachdeckerfirma. Dort drangen sie in Aufenthaltsräume der Firma ein und entwendeten mehrere Elektrokleingeräte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In derselben Nacht drangen Unbekannte in eine Metallbaufirma ebenfalls im Ortsteil Lauen ein. Auch hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Halle. Angaben zum entstandenen Schaden sowie zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

In beiden Fällen kam die Kriminalpolizei zum Einsatz und sicherte Spuren vor Ort. Es wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht vom 13. auf den 14. April im Bereich Lauen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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