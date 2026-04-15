Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte stehlen PKW - Polizei sucht Zeugen

Herrnburg (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht von Montag (13. April) zum darauffolgenden Dienstag einen PKW in Herrnburg entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 22:00 bis 03:00 Uhr einen grauen Pkw des Typs Jeep Grand Cherokee. Das Fahrzeug war im Bereich der Straße Englisch Bahn abgestellt und trug zum Zeitpunkt des Diebstahls ein amtliches Kennzeichen mit NWM-Kennung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Englisch Bahn oder in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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