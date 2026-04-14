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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit hohem Sachschaden

Linstow (ots)

Am 14.04.2026 kam es gegen 13:10 Uhr auf der BAB 19 zwischen den 
Anschlussstellen Malchow und Linstow in Fahrtrichtung Rostock zu 
einem schweren Verkehrsunfall.

Dabei fuhr eine Sattelzugmaschine auf ein stehendes Fahrzeuggespann 
aus LKW und Sicherungsanhänger, welches zum Zwecke von 
Straßenmarkierungsarbeiten abgestellt wurde, auf.

Die Sattelzugmaschine und dessen Sattelauflieger erlitten schwere 
Beschädigungen, die Ladung wurde teilweise über die gesamte Fahrbahn 
verstreut.

Der Sicherungsanhänger erlitt dabei Totalschaden.

Der ukrainische Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine wies zum 
Zeitpunkt der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille auf. 
Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein 
wurde sichergestellt.

Es entstand Sachschaden von geschätzten 60.000,-EUR, Personen wurden 
nicht verletzt.

Die BAB 19 war im Rahmen der Bergungsmaßnahmen für einen Zeitraum von
drei Stunden in Fahrtrichtung Rostock gesperrt.


Raimund Jelinski
Polizeikommissar
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Güstrow
AVPR Dummerstorf, Außenstelle Linstow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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