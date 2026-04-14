POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit hohem Sachschaden
Linstow (ots)
Am 14.04.2026 kam es gegen 13:10 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow in Fahrtrichtung Rostock zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine Sattelzugmaschine auf ein stehendes Fahrzeuggespann aus LKW und Sicherungsanhänger, welches zum Zwecke von Straßenmarkierungsarbeiten abgestellt wurde, auf. Die Sattelzugmaschine und dessen Sattelauflieger erlitten schwere Beschädigungen, die Ladung wurde teilweise über die gesamte Fahrbahn verstreut. Der Sicherungsanhänger erlitt dabei Totalschaden. Der ukrainische Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine wies zum Zeitpunkt der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille auf. Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von geschätzten 60.000,-EUR, Personen wurden nicht verletzt. Die BAB 19 war im Rahmen der Bergungsmaßnahmen für einen Zeitraum von drei Stunden in Fahrtrichtung Rostock gesperrt. Raimund Jelinski Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Güstrow AVPR Dummerstorf, Außenstelle Linstow
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