PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte entreißen 46-Jährigem Rucksack in der Schweriner Altstadt - Zeugen gesucht

Schwerin (ots)

Am 13. April gegen 14:40 Uhr sprach ein 46-jähriger Schweriner Polizeibeamte an, die sich im Rahmen des Marienplatzkonzeptes auf dem Marienplatz aufhielten. Er teilte mit, dass ihm wenige Minuten zuvor von unbekannten Tätern ein Rucksack entrissen worden sei, welche anschließend damit davongelaufen seien.

Nach ersten Erkenntnissen war der 46-jährige deutsche Geschädigte in der 3. Engen Straße in der Schweriner Altstadt in Richtung Mecklenburgstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Personen den geschulterten Rucksack der Marke Eastpak in Camouflageoptik entrissen haben sollen. Als der Mann versuchte, den Rucksack festzuhalten, stürzte er und verletzte sich leicht an den Händen.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen konnte der Geschädigte nicht geben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern geben? Wer hat möglicherweise den beschriebenen Rucksack gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 17:50

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Mädchen (9 und 10 Jahre) aus Rostock vermisst

    Rostock (ots) - Seit dem heutigen 13. April 2026, gegen 07:50 Uhr, werden zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren aus Rostock vermisst. Zuletzt wurden die beiden Kinder, die vermutlich gemeinsam unterwegs sind, heute Morgen in der Rostocker Gartenstadt gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sie an der Haltestelle Sternwarte in den Bus steigen, um zur ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:38

    POL-HRO: Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Rostock

    Rostock (ots) - Am Sonntag, den 12. April 2026, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße 6 in der Rostocker Stadtmitte gegen 19:20 Uhr zu einem Brand im Hausflur. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Flurbereich des Dachgeschosses eine Tüte mit Kleidung auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Derzeit muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. In der Folge griff das Feuer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren