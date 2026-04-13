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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Zwei Mädchen (9 und 10 Jahre) aus Rostock vermisst

Rostock (ots)

Seit dem heutigen 13. April 2026, gegen 07:50 Uhr, werden zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren aus Rostock vermisst.

Zuletzt wurden die beiden Kinder, die vermutlich gemeinsam unterwegs sind, heute Morgen in der Rostocker Gartenstadt gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten sie an der Haltestelle Sternwarte in den Bus steigen, um zur Schule im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu fahren.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Umfangreiche Maßnahmen der Polizei führten bisher nicht zu ihrem Auffinden.

Ein Foto der beiden Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://shorturl.at/ke7zP

Die beiden Mädchen werden wie folgt beschrieben:

Mädchen 1:

    10 Jahre alt
    ca. 140 cm groß
    zierliche Statur
    braune Augen
    braune, kurze Haare
    bekleidet mit rosa Winterjacke

Mädchen 2:

    9 Jahre alt
    ca. 150 cm groß
    zierliche Statur
    braune Augen
    braune, lange Haare

Beide Mädchen könnten zudem ein großes, auffälliges Kuscheltier in weiß bzw. rosa bei sich haben.

Personen, welche die beiden Kinder seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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