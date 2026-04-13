Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Rostock

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 12. April 2026, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße 6 in der Rostocker Stadtmitte gegen 19:20 Uhr zu einem Brand im Hausflur. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Flurbereich des Dachgeschosses eine Tüte mit Kleidung auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Derzeit muss von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. In der Folge griff das Feuer aufgrund der Brandentwicklung auch auf weitere Bereiche des Hausflures über.

Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus flüchteten sich insgesamt sieben Personen über ein am Haus aufgebautes Baugerüst ins Freie. Unter ihnen befand sich auch eine Mutter mit ihren drei Kindern im Alter von 10, 9 und 5 Jahren. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hatten sich bereits alle Bewohner selbstständig aus dem Gebäude begeben. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Rostock zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht geschätzt werden. Verletzt wurde niemand. Die betroffenen Dachgeschosswohnungen sind aufgrund der Rauchschäden derzeit nicht nutzbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die gestern Abend zwischen 18:30 und 20:00 Uhr im Bereich der Goethestraße 6 Beobachtungen gemacht haben, Angaben zur möglichen Brandentstehung oder Hinweise zu Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

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