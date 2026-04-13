Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Einbruch in Autohaus - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots)

In der zurückliegenden Sonntagnacht, gegen 23:15 Uhr, erhielten Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen die Mitteilung über einen gegenwärtig stattfindenden Einbruch in ein Autohaus in Warnemünde. Die Hinweisgeber konnten einen Mann beobachten, der versuchte mittels eines Werkzeugs gewaltsam in die Ausstellungsräume des Gebäudes in der Straße An der Stadtautobahn zu gelangen.

Die umgehend eingesetzten Beamten trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Scheibe der Glasfront bereits erheblich beschädigt. Als die Beamten den Mann ansprachen, kam dieser den erteilten Anweisungen nicht nach. Die eingesetzten Beamten mussten den Mann unter Anwendung von Gewalt zu Boden bringen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen deutschen Rostocker.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gegen den 28-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt.

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