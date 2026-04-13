Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen aus Schwaan

Schwaan/Landkreis Rostock (ots)

Die seit dem 06.04.2026 vermisste 15-Jährige aus Schwaan konnte am gestrigen Abend wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

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