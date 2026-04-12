Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 85-jähriger Mann in Rostock/Groß Klein vermisst

Rostock (ots)

Die Polizei sucht seit dem heutigen Sonntagvormittag 11 Uhr nach einem 85-jährigen Mann in Rostock Stadtteil Groß Klein.

Weitere Informationen zur Vermisstensuche sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/vyi9a eingestellt.

Hinweise zum Vermissten nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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