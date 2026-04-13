Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung vor Imbiss - zwei Männer verletzt

Rostock (ots)

Am vergangenen Sonnabend, dem 11. April, gegen 00:20 Uhr, wurden Beamte des Polizeihauptreviers Rostock zu einer Auseinandersetzung in den Barnstorfer Weg vor einen Imbiss gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es vor Ort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer alkoholisierten 16-jährigen Lettin und zwei Männern im Alter von 21 und 24 Jahren, beide deutscher Staatsangehörigkeit, gekommen sein. In der weiteren Folge soll sich die verbale Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben. Ein 22-jähriger Begleiter der 16-Jährigen habe dann Pfefferspray gegen die beiden Männer eingesetzt und dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die 16-Jährige soll im weiteren Verlauf ein Taschenmesser aus ihrer Tasche entnommen und dem 24-Jährigen in den Unterarm gestochen haben, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen sowie Augenreizungen durch das eingesetzte Reizstoffsprühgerät. Beide geschädigten Männer wurden durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in eine Klinik verbracht.

Die 16-Jährige sowie ihr 22-jähriger Begleiter konnten durch die eingesetzten Kräfte im Nahbereich festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der weiblichen Tatverdächtigen wurden das mutmaßlich verwendete Taschenmesser sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Eine Atemalkoholkontrolle bei der jungen Frau ergab einen Wert von 1,2 Promille. Das durch den 22-jährigen Syrer eingesetzte Reizstoffsprühgerät konnte trotz Absuche nicht aufgefunden werden.

Die 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie sowie den 22-jährigen Begleiter wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Sie erhielten einen Platzverweis.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

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