PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung vor Imbiss - zwei Männer verletzt

Rostock (ots)

Am vergangenen Sonnabend, dem 11. April, gegen 00:20 Uhr, wurden Beamte des Polizeihauptreviers Rostock zu einer Auseinandersetzung in den Barnstorfer Weg vor einen Imbiss gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen soll es vor Ort zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer alkoholisierten 16-jährigen Lettin und zwei Männern im Alter von 21 und 24 Jahren, beide deutscher Staatsangehörigkeit, gekommen sein. In der weiteren Folge soll sich die verbale Streitigkeit zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben. Ein 22-jähriger Begleiter der 16-Jährigen habe dann Pfefferspray gegen die beiden Männer eingesetzt und dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die 16-Jährige soll im weiteren Verlauf ein Taschenmesser aus ihrer Tasche entnommen und dem 24-Jährigen in den Unterarm gestochen haben, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen sowie Augenreizungen durch das eingesetzte Reizstoffsprühgerät. Beide geschädigten Männer wurden durch alarmierte Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in eine Klinik verbracht.

Die 16-Jährige sowie ihr 22-jähriger Begleiter konnten durch die eingesetzten Kräfte im Nahbereich festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der weiblichen Tatverdächtigen wurden das mutmaßlich verwendete Taschenmesser sowie ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Eine Atemalkoholkontrolle bei der jungen Frau ergab einen Wert von 1,2 Promille. Das durch den 22-jährigen Syrer eingesetzte Reizstoffsprühgerät konnte trotz Absuche nicht aufgefunden werden.

Die 16-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie sowie den 22-jährigen Begleiter wurden Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Sie erhielten einen Platzverweis.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 18:22

    POL-HRO: Vermisster 85-Jähriger aus Rostock/Groß Klein aufgefunden

    Rostock (ots) - Der seit heute Vormittag vermisste 85-jährige Mann aus Rostock Groß-Klein ist wieder aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 17:11

    POL-HRO: 85-jähriger Mann in Rostock/Groß Klein vermisst

    Rostock (ots) - Die Polizei sucht seit dem heutigen Sonntagvormittag 11 Uhr nach einem 85-jährigen Mann in Rostock Stadtteil Groß Klein. Weitere Informationen zur Vermisstensuche sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/vyi9a eingestellt. Hinweise zum Vermissten nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 15:24

    POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge in Rostock / Groß Klein beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

    Rostock (ots) - Im Laufe des heutigen Sonntags meldeten sich mehrere Fahrzeugbesitzer aus dem Rostocker Stadtteil Groß Klein bei der Polizei und teilten mit, dass diese beschädigt wurden. So wurden nach derzeitigem Stand vier Fahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate in den Straßen Alte Warnemünder Chaussee und Kleiner Warnowdamm beschädigt. In den überwiegenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren