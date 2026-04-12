Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge in Rostock

Groß Klein beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Rostock (ots)

Im Laufe des heutigen Sonntags meldeten sich mehrere Fahrzeugbesitzer aus dem Rostocker Stadtteil Groß Klein bei der Polizei und teilten mit, dass diese beschädigt wurden. So wurden nach derzeitigem Stand vier Fahrzeuge unterschiedlicher Fabrikate in den Straßen Alte Warnemünder Chaussee und Kleiner Warnowdamm beschädigt. In den überwiegenden Fällen wurde jeweils eine Scheibe des Pkw eingeschlagen. In einem Fall wurde von einem Rücksitz eine Einkaufstüte mit diversen Gegenständen entwendet. Die Tatzeit kann vom 11.04.2026 20:00 Uhr bis 12.04.2026 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Polizeilich werden die entstandenen Sachschäden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Diebstahls aus Kfz.

Hinweise zu möglichen Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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