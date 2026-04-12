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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 55-Jährige nach Unfall auf der BAB 14 bei Schwerin leicht verletzt

Metelsdorf (ots)

Auf der BAB 14 ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen den Anschlussstellen Jesendorf und Schwerin-Nord ein Verkehrsunfall bei dem eine 55-jährige VW-Fahrerin verletzt wurde. Gegen 09:30 Uhr befuhr die 55-Jährige mit ihrem VW die BAB 14 aus Richtung Wismar kommend in Richtung Schwerin. Etwa 10km vor der Anschlussstelle Schwerin-Nord in Höhe Liessow geriet diese aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Außenschutzplanke. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Fahrerin zur Durchführung weiterer medizinischer Untersuchungen ins Schweriner Helios-Klinikum. Der VW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 6.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 12:00 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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