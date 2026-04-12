Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht vermisste 15-Jährige aus Schwaan

Bützow/Schwaan (ots)

Seit dem Ostermontag, 06.04.2026, sucht die Polizei nach einem 15-jährigen Mädchen aus Schwaan.

Diese ist aus einer Jugendeinrichtung abgängig.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/37kys eingestellt.

Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeirevier in Bützow unter der TelNr.: 038461/ 424 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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