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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall am 11.04.2026 in der Gemeinde Tessin bei Boizenburg

Boizenburg (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein männlicher PKW-Fahrer verstorben ist.

Auf gerader Strecke kam der PKW Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kam es zu Zusammenstößen mit den an der Bundesstraße befindlichen Schutzplanken und Straßenbäumen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer so stark verletzt, dass er am Unfallort verstarb.

Die Bundesstraße 5 war für die anschließende Unfallaufnahme für ca. 7 Stunden beidseitig gesperrt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Sachschäden werden auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist noch ungeklärt. Zu weiteren Ermittlungen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Leonard Vortmann

Polizeihauptkommissar Polizeirevier Boizenburg

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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