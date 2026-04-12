Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brände in Neustadt-Glewer Gartenanlage

Ludwigslust (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026, kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in der Neuhöfer Straße in Neustadt-Glewe. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten zwei Gartenlauben in Brand und brannten fast vollständig aus. An zwei weiteren Parzellen der Anlage entstand ebenfalls Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zur Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren aus Neustadt-Glewe, Hohewisch und Neuhof alarmiert, welche mit insgesamt 27 Kameraden den Brand zügig unter Kontrolle bringen und letztlich vollständig bekämpfen konnten.

Da eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt sowie der Tatort beschlagnahmt.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30 000 Euro.

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