POL-HRO: Vermisster 85-Jähriger aus Rostock/Groß Klein aufgefunden

Rostock (ots) - Die Polizei sucht seit dem heutigen Sonntagvormittag 11 Uhr nach einem 85-jährigen Mann in Rostock Stadtteil Groß Klein. Weitere Informationen zur Vermisstensuche sind auf der Homepage der Landespolizei M-V unter dem Link: https://t1p.de/vyi9a eingestellt. Hinweise zum Vermissten nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur ...

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