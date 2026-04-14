Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Diebstahl im Schlosspark-Center - Tatverdächtiger in Haft

Schwerin (ots)

Nachdem am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr zwei Männer in einem Bekleidungsgeschäft im Schlosspark-Center Waren entwendeten und dabei zwei Mitarbeiter körperlich angriffen, wurde Haftbefehl gegen einen Beteiligten erlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 21-jähriger Mitarbeiter einen Tatverdächtigen bei einer Diebstahlshandlung und versuchte, diesen am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Daraufhin griff der Tatverdächtige den Mitarbeiter mit Schlägen und Tritten an. Eine 23-jährige Verkäuferin, die ihrem Kollegen zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls körperlich attackiert. In der Folge beteiligte sich ein zweiter Tatverdächtiger an den Angriffen, bevor beide Täter die Flucht ergriffen.

Alarmierte Polizeibeamte konnten einen der flüchtigen Tatverdächtigen wenig später auf dem Marienplatz antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 29-jährigen Mann algerischer Staatsangehörigkeit, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.

Beide Mitarbeiter wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Schwerin gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin erließ das zuständige Amtsgericht Schwerin am heutigen Nachmittag Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Die Polizei bedankt sich bei den couragierten Zeugen, die den Geschädigten zu Hilfe kamen und teilweise die Täter bei ihrer Flucht verfolgten.

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