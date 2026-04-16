Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung im Stadtteil Großer Dreesch gesucht

Schwerin (ots)

Am 15. April 2026 kam es gegen 12:10 Uhr im Kreuzungsbereich Dr.-Martin-Luther-King-Straße / Arno-Esch-Straße im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwickelten sich zunächst aus bislang ungeklärter Ursache verbale Streitigkeiten zwischen einem 45-jährigen und einem 34-jährigen Deutschen. Die Streitigkeiten sollen im weiteren Verlauf in eine gegenseitige körperliche Auseinandersetzung gemündet sein. Dabei soll der 34-Jährige den 45-Jährigen mit einem Messer oberflächlich an der Hand verletzt haben.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten beide Beteiligten vor Ort feststellen. Während der polizeilichen Maßnahmen konnte beim 34-Jährigen ein mitgeführtes Butterflymesser fest und sichergestellt werden.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab bei dem 45-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Der 34-Jährige war während des Zeitpunkts der Auseinandersetzung nicht alkoholisiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden Zeugen gesucht, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden.

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