Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Mittwoch gegen 18:10 Uhr kam es im Bereich der Lübecker Straße und Gadebuscher Straße zu einer Verkehrsgefährdung, die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

Ein 31-jähriger Autofahrer befand sich mit seinem schwarzen Skoda an der roten Ampel in der Lübecker Straße, Höhe Friesensportplatz. Hinter ihm befanden sich weitere haltende Fahrzeuge. Beim Umschalten der Ampel auf Grün sei ein Motorradfahrer mit einer orangefarbenen KTM mit hoher Geschwindigkeit an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren und habe diese verbotswidrig überholt. Dabei soll es beinahe zu einer Kollision mit dem Außenspiegel des Skoda gekommen sein. Der Motorradfahrer habe seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gadebusch fortgesetzt. Auch in der Gadebuscher Straße sei er in den Gegenverkehr gefahren und habe dadurch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Im Rahmen eingeleiteter polizeilicher Maßnahmen konnte der Fahrzeugführer schließlich gestellt werden. Es handelt sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen 35-jährigen deutschen Mann aus Crivitz. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten des Motorradfahrers im Bereich der Lübecker Straße sowie der Gadebuscher Straße machen können oder selbst gefährdet wurden.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385 / 5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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