POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Grauer Polestar beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag (01.05.26) einen beteiligten Motorradfahrer. Gegen 12.35 Uhr befuhren dieser und ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Münster versetzt hintereinander die B525 in Fahrtrichtung Coesfeld. An der Kreuzung zur L581 bog der vordere unbekannte Beteiligte nach rechts auf die L581 ab. Der dahinter befindliche Münsteraner musste stark abbremsen und stürzte. ...

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