POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Grauer Polestar beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (02.05.26) einen grauen Polestar am Lübbesmeyerweg beschädigt. Zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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